2018 yapımı Paramount Network kanalında yayınlanan suç, gerilim ve dram türündeki Waco isimli mini dizinin senaryosu John Erick Dowdle ve Drew Dowdle kardeşler tarafından yazılırken, yönetmenliğini de John Erick Dowdle üstlenmiş. Başrollerinde; Taylor Kitsch, Michael Shannon, Andrea Riseborough ve Paul Sparks yer alıyor.

Dowdle kardeşler, dizinin yürütücü yapımcısı olarak da görev almış. A Place Called Waco ve Stalling for Time: My Life as an FBI Hostage Negotiator adlı iki kitaptan uyarlanarak senaryosu oluşturulmuş dizi, tek sezon ve 6 bölüm sürdü.

Waco mini dizisi, Amerika’nın Teksas bölgesinde 1993 yılında yaşanan Waco Kuşatması olarak bilinen tarihi bir olayın uyarlamasıdır.

David Koresh, kurduğu tarikat ile birlikte farklı bir inanış biçimine yelken açmıştı. Günden güne artan müritleri ile birlikte kendini peygamber ilan eden David Koresh, bir görevi olduğuna inanıyor ve bu görevi tamamlayabilmek için her şeyi göze almış bir isimdi. Bu bağımsız mezhep, kısa sürede radikal dinci bir tarikata dönüşür ve çok geçmeden FBI’ın takip listesine girer. Tarikatın faaliyetleri arttıkça FBI’da çemberi daraltır ve tamı tamına 51 gün süren bir düello başlar.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan bu dizi, harika bir atmosfere, mükemmel oyunculuklara ve sürükleyici bir hikayeye sahip. Karakterleri tanıdıkça en başta tuhaf gelen olayları anlamlandırmaya ve empati kurmaya başlıyorsunuz.

La Casa De Papel dizisinin başaramadığı arabuluculuk meselesini çok güzel ele alan bu yapımı, Messiah dizisini beğenenlere de kesinlikle tavsiye ederiz. Messiah dizisinden daha kaliteli bir cast ile daha güzel bir hikaye anlatıcılığının birleşmesi sonucunda harika bir iş ortaya çıkmış.

Siz bakiniz.com takipçilerine bu diziyi kesinlikle öneririz.