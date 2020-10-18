Dizi Pazarı’ndaki bu haftaki konuğumuz, 2011-2014 yılları arasında 4 sezon ekranlarımıza gelen Wilfred.

– Dizinin temel bilgilerini avustralya yapımı bir komedi dizisinin, amerikan yeniden çevrimi olarak özetlemek mümkün. Ancak iki ülkenin kültürlerinin de ağırlığını fazla hissetmediğimiz, evrensel sayılabilecek bir komediye ulaşıldığını söyleyebiliriz.

– Dizinin baş karakteri Ryan, intihar girişiminde bulunmuş ama onu bile becerememenin ezikliğin yaşayan, her açıdan “kaybeden” olarak görebileceğimiz bir insan. Belki aldığı uyuşturucular, belki de ölümden dönmesinin etkisiyle komşusu Jenna’nın baksın diye kendisine bıraktığı köpeği Wilfred’i köpek kostümlü bir insan olarak görmeye başlar. Wilfred, normal bir köpek de değildir. Hayata farklı bakış açısıyla Ryan’ın toparlanmasına yardımcı olur.

– Wilfred, ilk bakışta izleyiciye kaba gelebilecek esprilerin üst üste yapıldığı, absürt senaryosuyla insanları kolaylıkla kendinden uzaklaştırabilecek bir yapım. İlk bölümü çok iyi başlasa da, ilerledikçe izlemenin biraz zorlaştığını da söylememiz lazım. Ancak temelinde dostluğun insanların hayatını nasıl değiştirdiği gibi bir alt metin barındırdığından, giderek yalnızlaştığımız ve kozalarımıza çekildiğimiz günümüz dünyasında izlenmesi gereken bir yapım haline geliyor.

– Elijah Wood, diğer film ve dizilerinde olduğu gibi karakterini inandırıcı kılmayı başarıyor. Köpekle konuşan bir insanın inandırıcı oynanması haliyle zor ancak altından kalkıyor. Wilfred rolündeki Jason Gann ise dizinin yazarı ve yapımcısı da olmanın avantajını kullanarak iyi bir performans sergiliyor. Diyalogları da kendisi yazdığı için diziyi onun sırtladığını söyleyebiliriz.

– Dizi boyunca Ryan ve Wilfred’in kişiliğinde düşünce ile içgüdünün çekişmesini ve uzlaşmasını izledik. Bu kadar sıradışı bir konuda felsefi açılımlar yakalamak da dizinin başarıları arasında…