Letters Live etkinliği için 2016’da sahneye çıkan Andrew Scott, okumak için Sol LeWitt’in Eva Hesse’ye yazdığı mektubu seçmiş. 60’lı yıllarda tanışan ve birbirlerinin sanatını olduğu kadar, dünyadaki akımları da derinden etkileyen iki sanatçı, sık sık dertleşiyor ve karşılıklı önerilerde bulunuyorlardı.

1965 yılında Eva Hesse’nin “Tıkandım, devam edemiyorum” şikayetlerine LeWitt’in yanıtı olağanüstü bir mektup oldu. Hesse’in , maalesef bu mektupla yeniden hız kazandırdığı sanat yaşamı, 1970’te bir beyin tümörü nedeniyle çok erken sona erdi.