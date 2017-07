Bugüne dek 12 doktor (başrol) eskiten, İngiltere’nin en uzun soluklu bilimkurgu dizisi Doctor Who‘nun yeni başrolünün kim olacağı diziyi takip edenlerce merakla bekleniyordu. Bilindiği üzere Doktor’u en son Peter Capaldi canlandırmıştı. Capaldi 46 bölüm boyunca Doktor’a hayat vermiş, 10. sezonun sonunda bu rolüyle vedalaşmıştı. Bugün gelen haberlere göre başrol aktris Jodie Whittaker’a teslim edildi ve bir ilk gerçekleşti. Whittaker, Doktor’u oynayan ilk aktris olacak.

35 yaşındaki Whittaker’ı yeni sona eren Broadchurch dizisinden hatırlamak mümkün. Aktris dizinin üç sezonunda da rol aldı. Black Mirror‘ın 2011’de yayınlanan The Entire History of You adlı bölümünde de rol aldığını belirteyim. Whittaker 2006’dan beri dizi ve filmlerde rol alıyor. Kendisini ünlendiren filmse 2006 çıkışlı Venus. Aktris, Attack the Block, Jude Law’lı Black Sea ve Anne Hathaway’li One Day filmlerinde de rol almıştı. Whittaker’ı bu yıl boks filmi Journeyman‘de izleyebileceğiz.

Dizinin yeni showrunner’ı da belli olmuştu. Yıllardır dizinin showrunner’lığını üstlenen Stephen Moffat, Capaldi’yle aynı zamanda diziden ayrılmıştı. Onun yerini Broadchurch‘ün showrunner’ı Chris Chibnall aldı.