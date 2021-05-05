BBC, yeni bir Oliver Twist uyarlaması olacak Dodger için yıldızlı ve yetenekli bir kadroyu bir araya getiriyor.

İngiltere’nin farklı dizilerden tanıdığımız usta isimleri Christopher Eccleston’un başrolü oynayacağı dizinin birer parçası olacaklar. Ecclestone, 10 bölüm olması beklenen dizide Fagin karakterini oynayacak. Usta oyuncuya eşlik edecek isimler ve karakterleri şöyle:

David Threlfall – Polis Şefi

Billy Jenkins – Dodger

Saira Choudhry – Nancy

Manchester’da çekimleri başlayan dizide Aabay Ali, Ellie-May Sheridan, Mila Lieu, Connor Curren, Sam C Wilson, Tanya Reynolds, Lucy Montgomery, Frances Barber, Javone Prince ve Rhys Thomas da rol alacak.

Oliver Twist romanının hemen öncesini konu alacak dizide ünlü yankesici Artful Dodger’ın hayatına odaklanacağız. Fagin de çetesiyle Victoria dönemi Londra’sında hayatta kalmaya çalışacak.

Oyuncular arasında da yer alan Rhys Thomas aynı zamanda dizinin senaristi ve yönetmeni…