Alex Garland ve Danny Boyle Türkiye’deki pandemi ortamını görse yazıp yönettikleri 28 Days Later filmindeki distopik ortamdan tatmin olurlar mıydı? ...

Pandemiden önce Jules Verne klasiği, Around the World in 80 Days, David Tennant'ın başrolünde çekilmeye başlanmıştı....