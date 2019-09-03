Doğaçlama sahneler her zaman yaratıcılıktan ve kıvrak zekadan değil, bazen de ters bir olay sonucunda ortaya çıkar… Yüzüklerin Efendisi serisinde Viggo Mortensen’in başına gelen bunun güzel bir örneği… Aragorn’un çığlığı olabildiğince gerçek…

Yönetmen: Peter Jackson, oyuncularının çok doğaçlama yapmasına izin vermeyen planlı bir yönetmen…

Oyuncular: Viggo Mortensen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies. Doğaçlama olay Mortensen’in başına geliyor.

Doğaçlama: Aragorn, Gimli ve Legolas, Rohirrim’in peşindeyken, Merry ve Pippin’i esir alanlardan geriye kalanların bulunduğu alana gelirler. Merry ve Pippin’in öldüğünü düşünürler. Aragorn kendini tutamaz ve yerdeki bir demir miğfere tekme vurur. Ardından arkadaşlarının acısını çığlık atarak yaşar.

İşte o çığlık senaryoda bulunan bir acı ifadesi değil. Mortensen, miğfere vurduğu tekme sonucunda parmağını kırmıştır. Usta oyuncu hem acısını yaşamak, hem de çekimi bölmemek için çok hızlı düşünerek çığlığı patlatır. Jackson, çok gerçek ve içten acı ifadesini son kurguda filmde tutar.