Doğaçlama sahneleri paylaştığımız seride ikinci konuğumuz Jaws’taki “Bigger Boat” sahnesi…

Yönetmen: Bu doğaçlama örneğinde oyuncularını kontrol edemeyen yönetmen Steven Spielberg

Oyuncular: Roy Scheider, Richard Dreyfuss ve Robert Shaw. Doğaçlama cümleyi Roy Scheider söylüyor.

Doğaçlama: Jaws’ın yapımcıları David Zanik ve Richard Brown’ın eli çok sıkı olduğu için, film için kullanılan tekneler başta olmak üzere her şey küçük, ikinci el veya kalitesizdi. Oyuncular ve kamera arkası ekip sette “Daha büyük bir tekneye ihtiyacımız var” cümlesini sık sık tekrarlıyordu. Senaryoda olmayan bu replik Scheider’ın canlandırdığı Şerif Brody’nin Jaws’ı ilk gördüğünde ağzından dökülen ilk cümle oldu. Spielberg’in cümleyi yapımcılarına bir mesaj vermek için mi son kurguda tuttuğu bilinmez ama bu sinema tarihine geçen repliğin dertlerden doğan bir doğaçlama olduğu gerçeğini değiştirmez.