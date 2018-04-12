Cannes 2018’de yarışma filmleri arasında yer alacak Dogman, Matteo Garrone’nin rehberiğinde insanın şiddetli doğasında bir gezinti olacak gibi duruyor. Bir pet shop’da çalışan ve basit bir hayat sürmeye çalışan kahramanızın hayatına giren yeni isimlerle birlikte hiç tanımadığı dünyalarda savrulmasını izleyeceğiz.

Garrone film ile ilgili yaptığı açıklamalarda “Kentli bir western, bir intikam filmi olacak. Ama aynı zamanda günümüz insanının gurur peşindeki çaresiz arayışını izleyeceğiz” cümlelerini kullanmış ve merakımızı arttırmıştı. Fragmana bakılırsa Marcello Fonte’nin oynadığı “Dogman” gelecek yılın en ilgi çekici filmlerinden biri olacak gibi…