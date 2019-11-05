Ezel Akay, başrollerinde Uğur Yücel ve Demet Akbağ’ın yer alacağı Dokuz Kere Leyla isimli komediyle geri dönüyor.

Gelecek ay başlayacak çekimler öncesinde Settar Tanrıöven, Zafer Algöz, Cengiz Bozkurt, Serhat Bulut, Fırat Tanış, Bülent Emin Parlak, Hüseyin Köroğlu, Şahin Irmak, Erdem Yener, Aylin Kontente, Gonca Vuslateri ve İrem Sak gibi ünlü isimlere de teklif götürülmüş durumda…

Dokuz Kere Leyla filminin konusu, basın bültenindeki şekliyle:

Yıllar süren öyle böyle mutlu olmayan evliliğin ardından Leyla ve Adem çoğu Adem ve bir çok Leyla gibi bir çıkmazın içindedir. Leyla iyidir hoştur da, bu evlilik denen şey her ne hikmetse bir yerde tıkanıverir. E gönül bu.. Heyecan ister, heves ister. Adem’in gönlü de ahir ömründe birazcık çarpmasın mı? Adem de ne yapsın, Nergis’e aşık olur. Ah o Nergis! Dünyada tek! Biricik! İnsanın aklını başından alan güzelliği… Dünyadaki tek gerçeği kendi olan Nergis ise asla alternatif bir hayatı istemez.