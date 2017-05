Xavier Dolan ilk İngilizce filmi The Death and Life of John F. Donovan‘da birbirinden ünlü isimlerle çalışıyor. Dolan bilindiği üzere filmin başlıca rollerini Kit Harington, Jessica Chastain, Natalie Portman, Kathy Bates, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Michael Gambon, Sarah Gadon, Thandie Newton, Chris Zylka, Ben Schnetzer, Bella Thorne’ye teslim etmişti. Bugün Collider’ın yayınladığı özel haberle filmle ilgili bazı ayrıntıları öğrendik. Dolan bu filminin çekimlerine bir buçuk yıldır devam ediyor. Bu bir buçuk yılda birkaç aylık ara verip o güne dek çekilen sahneleri kurguladı. Filmin merkezinde Harington’ın oynadığı aktör Donovan yer alıyor. Dolan çektiği tüm filmlerde olduğu gibi bunda da ana-oğul arasındaki sorunlara odaklanıyor (evet, gene!). Dolan hayatının geri kalanında da (yaşının genç olduğunu düşünürsek daha uzun yıllar boyunca -oh, god!-) bu sorunlarla ilgili konuşabileceğini ve önceki filminden tamamen farklısını yapabileceğini belirtmiş Collider’a.

Film on yıldan fazla bir zamana odaklanıyor. Film, John F. Donovan’ın (Harington) ölüm ilanıyla başlayıp (spoiler değil, filmin adında ve yönetmenin tüm filmlerinde ölüm var) geçmişe dönerek Donovan’ın hayatını olumlu-olumsuz etkileyen karakterleri ve on yıl öncesine dönülüp Newton’ın oynadığı gazetecinin aktörle ilgili yaptığı haberin onu nasıl etkilediği anlatılıyor. Filmdeki başlıca karakterlerse şöyle:

Donovan, CW gibi bir kanalda, 2006 yılında yayınlanan, gençlere dönük bir dizide, Hellsome High‘da rol alan bir aktör. Gadon bu dizinin başrolü olan Liz Jones’u oynuyor. Çocuk oyuncu Tremblay, Donovan’ın 11 yaşındaki hayranı Rupert Turner’ı oynuyor. Turner, Donovan’a bir mektup gönderecek, Donovan bu mektubu cevaplayacak, olaylar gelişecek. Bates, Donovan’ın menajeri Barbara Haggermaker rolünde; Sarandon, Donovan’ın annesi Grace Donovan rolünde; Chastain filmin kötüsü, Donovan’la Rupert arasındaki mektupları keşfedip bunları yayınlayan dedikodu yazarı Moira McCallister-King rolünde; Thorne, Moira’nın asistanı rolünde karşımıza çıkacaklar. Turner’ın yetişkinliğini Schnetzer oynuyor. Turner, Donovan’ı görüp onun gibi bir aktör olmak isteyecek, ama annesi bunu onaylamayacak. Turner’ın annesi Sam Turner’ı Portman oynuyor. Sam eski bir aktris. Bir süre sonra reddedilmekten bıkıp oyunculuğu bırakıyor, oğlunun da sinema dünyasında harap olmasını istemediği için onun oyunculuk isteğine olumsuz yaklaşıp onu korumaya çalışıyor. Bu anne-oğul öyküsü de Dolan’ın dediğine göre filmin duygusal (-oh, god!-) tarafını oluşturuyor. Başlıca karakterler böyle. Filmin bu yıla yetişip festivallerde gösterileceğini belirtmiş Collider.