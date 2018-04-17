İspanyol yönetmen Pedro Almodovar yeni projesini duyurdu. Usta yönetmen kariyerine Dolor y Gloria adlı filmle devam edecek. Almodovar bu filminin başlıca rollerini daha önce birkaç kez çalıştığı Penelope Cruz-Antonio Banderas ikilisine teslim etti. Filmde Asier Etxendia ve Julieta Serrano da rol alacaklar. Filmin çekimlerine temmuzun ilk haftasında başlanacak. Variety’nin haberine göre filmin merkezindeki erkek kahramanları Banderas’la Etxendia oynayacaklar. Cruz’la Serrano yardımcı rollerde karşımıza çıkacaklar. Almodovar bu filmini kaleme alırken kendi hayatından esinlenmiş. Kötü haberse Dolor y Gloria usta yönetmenin son filmi olabilir. Bu film yönetmenin 21. filmi olacak, 2019’da vizyona girecek. Film, “ilk aşklar, ikinci aşklar, anne, insanlık, bir yönetmenle çalışan bir aktör, 60’lar, 80’ler, günümüz, boşluk, film yapamamanın yarattığı huzursuzluk” temalarına odaklanacak.