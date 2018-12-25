James Bond üzerinde tartışmalar sürerken Dominic West’ten farklı bir öneri geldi. West, tartışmaların artık can sıkıcı hale geldiğini belirtirken “Siyahi insanlardan, kadınlardan, trans bireylerden ülkelerini korumalarını isteyip, görevler veriyorsunuz. Sanki İngiltere’nin ABD’nin güvenlik güçlerinde sadece beyaz erkekler varmış gibi onlardan birini resmeden karakter beyaz ve erkek olmalı diyorlar. Bond’un sadece beyaz erkekler tarafından canlandırılması artık gerçekçi değil.” sözleriyle tezini ortaya koydu.

West, trans Bond rolü için de “Collette’te Jake Graf ile birlikte oynadım. Eşi Hannah Graf etkileyici bir insan. İngiliz ordusundaki en yüksek rütbeli trans birey. İki kere Afganistan’da bulunmuş. Bond’u oynayabilecek sarışın güzel bir insan. Bu rütbelerde trans bireyler görev yapabiliyorsa, kendilerini de oynamalılar. Gerçek bu, alışın” sözleriyle bir öneride bulundu.