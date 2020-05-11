Don’t Look Up: Cate Blanchett ve Jennifer Lawrence Birarada

Adam McKay yine yıldızları topluyor.
yazar: 11 Mayıs 2020 184 görüntüleme

Adam McKay‘in Netflix’te yayınlanacak apokaliptik bilimkurgu komedisi Don’t Look Up’ın kadrosu genişliyor.

İki orta düzey astronomun bir göktaşının dünyayı 6 ay içinde yok edeceğini anlamalarının ardından dünyayı dolaşarak insanlara gerçeği anlatma çabalarını izleyeceğimiz filmi McKay “Wag the Dog, Doctor Strangelove ve Network düzeyinde olmasa bile onların ekolünde bir kara mizah filmi” olarak nitelendirmişti…

Nisanda çekimleri başlaması planlanan filmin çekimleri ileri bir tarihe ertelenirken kadrosu da genişliyor. Daha önce Jennifer Lawrence’ın oynayacağı açıklanan filmin kadrosuna bugün de Cate Blanchett katıldı.

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yazar: bakınız - May 11, 2020

yazar: bakınız - May 11, 2020

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