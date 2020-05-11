Adam McKay‘in Netflix’te yayınlanacak apokaliptik bilimkurgu komedisi Don’t Look Up’ın kadrosu genişliyor.

İki orta düzey astronomun bir göktaşının dünyayı 6 ay içinde yok edeceğini anlamalarının ardından dünyayı dolaşarak insanlara gerçeği anlatma çabalarını izleyeceğimiz filmi McKay “Wag the Dog, Doctor Strangelove ve Network düzeyinde olmasa bile onların ekolünde bir kara mizah filmi” olarak nitelendirmişti…

Nisanda çekimleri başlaması planlanan filmin çekimleri ileri bir tarihe ertelenirken kadrosu da genişliyor. Daha önce Jennifer Lawrence’ın oynayacağı açıklanan filmin kadrosuna bugün de Cate Blanchett katıldı.