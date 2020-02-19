Geçen yıl isimsiz filmde travmalı bir askeri canlandırarak sinemaya verdiği arayı noktalayan Jennifer Lawrence sıradaki projesini belirledi. Aslında aktrisin sıradaki projesinin Mob Girl olması bekleniyordu. Paolo Sorrentino‘nun yöneteceği bu filmin çekimlerine ilkbaharda başlanacağı söyleniyordu ama bugünkü haberlere göre Lawrence, Sorrentino’yla değil, Adam McKay‘le çalışacak. McKay’in yöneteceği Don’t Look Up adlı filmin başrolü için Lawrence’la anlaşılmış. Komedi türündeki filmin çekimlerine Nisan 2020’de başlanacak. Netflix bu filmi bu yılın sonunda yayınlamayı planlıyor.

Don’t Look Up‘ın merkezinde iki gökbilimci yer alacak. Film bu ikilinin altı ay içinde Dünya’ya çarpacağını düşündükleri meteor konusunda insanları uyarma çabalarını, insanlarınsa bu uyarılara karşı kayıtsızlıklarını konu alacak. Birkaç yıl önce Lawrence’la McKay’in Bad Blood adlı biofilmde çalışacakları açıklanmıştı ama yüksek ihtimalle bu film ileride yeni bir başrol ve yönetmenle çekilecek. Mob Girl‘ün durumuysa şu aşamada belli değil.