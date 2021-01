Bir tarafta rüştünü büyüme türündeki Booksmart‘la ispatlayan Olivia Wilde‘ın ikinci filmi Don’t Worry Darling, diğer tarafta yazar Elena Ferrante‘nin hayranı olan Maggie Gyllenhaal‘ın ilk filmi The Lost Daughter… 2021’in sonuna doğru izleyebileceğimiz bu iki film de kadroları, konuları ve kamera arkasındaki isimler sebebiyle heyecanla bekleniyor. Wilde ilk filminde iki liselinin arkadaşlığını ve aileleriyle bağlarını işlerken bu kez vizörünü 50’li yıllara çevirip oradan gerilimli bir hikâye anlatmayı tercih etti. Katie Silberman, Carey & Shane Van Dyke‘ın kaleme aldığı bu gerilim filminin merkezinde Wilde’ın canlandırdığı mutsuz bir ev hanımı yer alıyor. Film bu kadının başından geçen korkunç olayları anlatacak. Wilde ilk filminin aksine bu kez daha fazla yıldız ismi yönetiyor. Filmde Chris Pine, Harry Styles, Florence Pugh, KiKi Layne, Gemma Chan, Nick Kroll rol alıyor. Bakalım Wilde, Booksmart‘la elde ettiği başarısını bu filmle devam ettirebilecek mi.

Wilde ikinci filmini çekedursun Gyllenhaal ilk filminin çekimlerini çoktan tamamladı. Yazar Ferrante’nin romanlarının da, yazarın romanından uyarlanan HBO dizisi My Brilliant Friend‘in de hayranı olan Gyllenhaal ilk yönetmenliği için yazarın The Lost Daughter (Karanlık Kız – Everest Yay.) romanını tercih etti. Wilde gibi ilk filminde rol almayı tercih etmeyen Gyllenhaal başrolleri Dakota Johnson, Olivia Colman, Peter Saarsgard, Jessie Buckley, Paul Mescal, Ed Harris ve Oliver Jackson-Cohen‘a pasladı. Gyllenhaal, My Brilliant Friend‘in anlatıcılığını üstlenen aktris Alba Rohrwacher‘i de es geçmeyip filmine dahil etti. Bu arada Rohrwacher’in rol aldığı Lazzaro felice‘nin görüntü yönetmeni Helene Louvart‘ın bu filmi çektiğini belirtelim. İngilizce öğretmeni yaşlı bir kadın olan Leda’nın (Colman) iki kızı da büyüyüp Kanada’ya babalarının yanına göç edince Leda’nın fırsat bu fırsat deyip İtalya’ya tatile çıkmasını ama burada karşılaştığı bir kişiyle tüm dengesinin bozulmasını, geçmişiyle yüzleşmesini konu alan filmin post prodüksiyonu devam ediyor.