Doom Patrol, DC Evreni’nde dışlanmış ve pek popüler olmayan kahramanlardan oluşan bir ekip. Maceraları etkileyici bir oyuncu kadrosuyla TV’ye uyarlanacak.

Kanal: DC ve Warner Bros Television’ın ortak yapımında yayınlanacak dizide henüz kanal belli değil.

Yapımcı: Supernatural’dan tanıdığımız Jeremy Carver uyarlamayı yazdı ve dizinin yürütücü yapımcısı oldu. Geoff Johns, Sarah Schechter ve Greg Berlanti diğer yapımcılar.

Oyuncular: Brendan Fraser, Robotman’i oynamayı kabul etti. April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade belli olan diğer oyuncular.

Konu: Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane’den oluşan grubumuz, Cyborg’un görevlendirmesiyle DC Evreni’nin en alışılmadık yerlerinde karşımıza çıkacak. Dizide Robotman’i seslendirecek ve flashback’lerde karakteri canlandıracak Brendan Fraser, kostümlü karakteri canlandırmayacak.