En son 2013’te The Company isimli dizide oynayan Michael Keaton, Dopesick ile dizi dünyasına geri dönüyor. Hulu’da yayınlanacak dizi Empire’ın yapımcılarından Danny Strong tarafından hayata geçirilecek. Dizinin belirli bölümlerini de usta yönetmen Barry Levinson yönetecek.

Dizi son dönemde ABD’de çok yaygınlaşan ve uyuşturucu olarak kullanılan opioid bazlı ilaçların neden olduğu zararları aktaracak. Keaton, eski bir okul doktoru Samuel Finnix’i oynayacak. Senaryo Beth Macy’nin aynı isimli romanından uyarlandı.

İlaç şirketlerini de içine alan ve belirli ilaçların kötü kullanımıyla ortaya çıkan kriz, 2018’de günde ortalama 128 amerikalının ölümüne yol açmıştı.