Doug Liman arka arkaya proje açıklayıp daha sonra bu projelerden teker teker ayrılan bir yönetmen. Gambit‘i çekeceği açıklandıktan bir yıl sonra filmle kişisel bir bağ kuramadığı için yönetmenlikten çekilmişti. Gambit‘i bırakır bırakmaz Justice League Dark‘ı yönetme teklifini kabul etmiş ama zamanı olmadığı için geçen ay bu projeden de çekilmişti. Bu yaz Chaos Walking filmini çekmeye hazırlanan Liman, Edge of Tomorrow 2, Splinter Cell, Luna Park, Attica‘dan oluşan proje listesine Unearthed‘ı ekledi.

Distopya türündeki Unearthed, Amie Kaufman ve Meagan Spooner’ın birlikte kaleme aldıkları, Ocak 2018’de satışa çıkarılacak aynı adlı genç-yetişkin (young-adult) romanıından uyarlanacak. Senaryoyu Jez ve John-Henry Butterworth birlikte kaleme alacaklar. Liman’ın bu filmi ne zaman çekeceği bilinmiyor. Yönetmen, Chaos Walking‘ten sonra Edge of Tomorrow 2‘yu çekmeyi planlıyor. Unearthed; çevresel bir felaketten sonra bir akademisyen ve bir çöpçünün gönülsüz bir şekilde bir ekip olup eski bir yabancı tapınağı keşfetmeye ve yaşamın sırlarını bulmaya çalışmalarını, ama derine indikçe Dünya’nın yıkımını hızlandırdıklarını fark etmelerini konu alacak.