Gösterime girdiğinde çok büyük bir hasılat elde edemese de olumlu eleştiriler almayı başaran Edge of Tomorrow ikinci filmle devam edecek. Birkaç yıldır Liman, senarist Chris McQuarrie ve başrol oyuncuları Tom Cruise’la Emily Blunt ikinci filmi hazırlıyorlar. Liman senaryo kaleme alınırken oyuncularıyla sürekli iletişim halinde. “Senaryo üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Çekim takvimini ayarlamakla uğraşmıyoruz artık. Bu film, sadece senaryoyu çok seversek çekeceğimiz filmlerden bir tanesi. Stüdyonun çekilmesi için bizleri zorladığı filmlerden değil bu film. Açıkçası iyi ya da kötü olması çok da umurlarında değil. Bu film çekilirse bizim [Liman, Blunt ve Cruise] tutkumuz sayesinde çekilmiş olacak, ki bir projede böyle bir noktada olmak da güzel. Ne benim, ne Blunt’ın, ne de Cruise’un bu filme ihtiyacımız var. Senaryoya gerçekten inanırsak filmi yapacağız. Üçümüzün de sevdiği bir hikâye var, senaryo üzerinde sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz,” diyor Liman ve senaryonun ne denli önemli olduğunu görüleceği üzere defalarca kez belirtiyor.

Peki ikinci film ne zaman çekilecek? Liman’ın sıradaki filmi bu olabilir. Emily Blunt’ın resmi olarak açıklanmış, çekilecek bir filmi yok henüz. Cruise ise halen Mission: Impossible 6‘in çekimlerine devam ediyor. Bu filmi tamamladıktan sonra Top Gun: Maverick‘e başlamayı planlıyor ama bu filmden evvel Quentin Tarantino’nun 9. filminde rol alabilir. Liman’sa distopik filmi Chaos Walking‘in post prodüksiyonuyla meşgul durumda. Dolayısıyla Edge of Tomorrow 2, Liman’ın sıradaki filmi olursa bile 2019’dan önce çekilemeyecek.