Sırbistanlı yönetmen Emir Kusturica yeni filmini Çin’de çekeceğini 2017’de açıklamıştı. Just One More Time adını verdiği filminin hazırlıklarına 2018’in sonlarına doğru, çekimlerine ise 2019’da başlayacağını duyurdu. Ne yazık ki...