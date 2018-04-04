İlginç ismiyle de dikkat çeken Romanya, Meksika ve Japonya ortak yapımı Drunken Fish on the Moon, balkanların iki yönetmenini yapımcı olarak bir araya getirdi. Japon yönetmen Kohki Hasei’nin yöneteceği film dünyanın 4 farklı köşesinden 4 hikaye anlatacak. Gana, Meksika, Jamaika’da başlayan öyküler Romanya’da birleşecek.

Yönetmen Hasei filmle ilgili yaptığı açıklamada “Seçtiğim 4 ülkede, zengin olmasalar da müzik ve yaşam tarzlarıyla mutlu olmayı beceren insanların olduğunu gördüm. Onların üzerinden bir öykü anlatacağım” sözleriyle senaryonun ana hatlarını aktardı.

İlk filmi Blanca ile Venedik’te iki ödül kazanan Hasei, filmin 2019’a hazır olacağını belirtti.