Murat Menteş’in ilk romanı Dublörün Dilemması, uluslararası bir ortak yapımla diziye uyarlanacak. 8 bölüm olması planlanan dizinin henüz diğer ayrıntıları belli değil.

Variety’nin haberine göre Kolombiya’dan Fidelio Films ile ülkemizden Karlakum Film dizinin ön çalışmalarına başladı. Konusunun aktarılması çok zor olan filmin tanıtım bülteninden satırlar paylaşarak merağınızı arttıralım:

Nuh Tufan kendinden kaçarken aşkı nasıl yakalasın? Ferruh Ferman ölme sırasını Nuh’a devredebilir mi?

İbrahim Kurban biricik dostunu korkunç belalardan ya koruyamazsa? Habip Hobo bir cinayeti araştırırken ne tür çılgınlıklara şahit olacak?

Bir görünüp bir kaybolan ‘metropol serabı’ Dilara Dilemma hangi felaketlere yol açacak? Parmağı tetikte Rıza Silahlıpoda, doğru hedefi kaosa rağmen vurabilecek mi?

Taliha Teyze, Baretta, Profesör Umur Samaz, Hacer Ceren, Pembe Pepe ve Afili Filintalar çetesi… hepsi bu matrak macerada! Hem kaotik hem muntazam, hem felsefi hem delice hem hıphızlı hem dupduru bir anlatım.

Güldüren, afallatan, derin düşüncelere gark eden bir kült roman.