Warcraft vizyona girdikten kısa bir süre sonra yeni bilimkurgu filmi Mute‘un çekimlerine başlayan Duncan Jones bu filminin çekimlerini tamamladı. Post prodüksiyon aşamaları devam eden filmden ilk kareleri EW sitesi bugün yayınladı. Jones bu filminin başrollerini Alexander Skarsgard, Paul Rudd ve Justin Theroux’ya teslim etmişti. Moon filminin başrolünü üstlenen Sam Rockwell, Moon‘daki karakteri Sam Bell’i bu filmde de oynadı. Ama Rockwell’i bu filmde fazla göremeyeceğiz. 2052 yılında Berlin’de geçen filmin merkezinde konuşma engelli bir barmen olan Leo yer alıyor. Leo çocukken geçirdiği bir kazadan sonra konuşma yetisini yitirir. Yıllar sonra yaşamının biricik nedeni olan sevgilisi birden kaybolunca Leo kadını aramaya başlar ve yolu gangsterlerle kesişir, olaylar gelişir.

Leo’yu Skarsgard’ın, gangsteri Theroux’nun, Leo’nun sevgilisini Seyneb Saleh’in oynadığını belirtelim. Rudd karşımıza cerrah rolüyle çıkacak. Jones, EW’yla röportajında şehri ve geleceği tasarlarken Blade Runner‘dan esinlendiğini söylemiş, ki karelere bakınca benzerlik hemen göze çarpıyor. Öte yandan Jones, Mute‘un Moon‘un evreninde geçtiğini de söylemiş. Jones, Moon evreninde geçen üçüncü filmi ilerleyen yıllarda çekecek. Netflix, Mute‘u bu yıl yayınlayacak ama tarih şimdilik belli değil.