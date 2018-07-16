Moon’la tüm bilimkurgu dünyasının gözüne giren ancak başarısını aynı seviyede sürdüremeyen Duncan Jones, bir çizgi roman uyarlaması peşinde olduğunu açıklamıştı. Filmin Rogue Trooper olması kuvvetle muhtemel…

Uyarlayacağı çizgi romanın DC evreninden olmayacağının altını net bir şekilde çizen Jones’a yakın kaynaklar, 2000AD evrenini işaret ettiler. Rogue Trooper, evreninde Judge Dredd, Durham Red, ABC Warriors ve Strontium Dog’un da yer aldığı yayınevinin bir parçası. Gerry Finley-Day ve Dave Gibbons’un yarattığı Rogue, genetik olarak yaratılmış, mavi derili bir süper asker. Maceraları kimyasal ve biyolojik bir dünya savaşının ardından gezegenimizde geçiyor.