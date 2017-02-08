Dünya Festivallerinden: Danimarka, Belçika, İsveç ve Rotterdam

Geçtiğimiz haftasonu Avrupa Kıtası'nda birçok ödül töreni vardı...
yazar: 08 Şubat 2017 85 görüntüleme

Dünya Festivallerinden haberleri bir araya getirdiğimiz turda Avrupa kıtasının önemli festivallerinden bu hafta düzenlenen ödül törenleri var.

Rotterdam Film Festivali ve Altın Kaplan Ödülleri

Hint filmi Sexy Durga, her yıl dünya sinemasının ilginç ve nadide örneklerinin bir araya geldiği Rotterdam Film Festivali’nden en iyi film ödülüyle döndü. 46.sı düzenlenen festivalde jüri özel ödülü ise Niles Atallah’ın Rey’ine verildi.

Hivos Altın Kaplan
Sexy Durga – Sanal Kumar Sasidharan

Jüri Özel Ödülü
Rey – Niles Atallah

Warsteiner İzleyici Ödülü
Moonlight – Barry Jenkins

Danimarka Film Akademisi ve Robert Ödülleri

Jesper W Nielsen’in draması The Day Will Come geceden 6 ödülle ayrıldı. Film bir yetimhanede iki çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Nicolas Winding Refn’in The Neon Demon’ı ise 5 ödül aldı.

En İyi Danimarka Filmi
The Day Will Come – Jesper W Nielsen

En İyi Yönetmen
Christian Tafdrup – Parents

En İyi Kadın Oyuncu
Trine Dyrholm – The Commune

En İyi Erkek OYuncu
Søren Malling – Parents

En İyi TV Dizisi
Follow the Money – Per Fly

Belçika Sineması ve Magritte Ödülleri

Yedincisi düzenlenen Magritte Ödülleri’nde Bouli Lanners dördüncü filmi The First, The Last ile 5 ödül kazandı. En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanısıra, prodüksiyon tasarımı, kostüm ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri (David Murgia) Lanners’ın filmine gitti.

En İyi Film
The First, The Last – Bouli Lanners

En İyi Yönetmen
Bouli Lanners – The First, The Last

En İyi Kadın Oyuncu
Astrid Whettnall – Road to Istanbul
Virginie Efira – In Bed with Victoria

En İyi Erkek Oyuncu
Jean-Jacques Rausin – Death by Death

İsveç/İskandinav Film Akademisi ve Dragon Ödülleri

40.sı düzenlenen ve İskandinav sinemanının en iyilerini ödüllendiren organizasyonda Amanda Kernell’in Sami Blood’u ödülleri topladı. Venedik ve Selanik’te de ödüller alan film 1930’larda ırkçılıkla mücadele eden 14 yaşındaki bir kızın yaşadıklarını anlatıyor.

En İyi Film
Sámi Blood – Amanda Kernell

En İyi Belgesel
The War Show – Obaidah Zytoon, Andreas Dalsgaard

Ingmar Bergman En İyi İlk Film Ödülü
The Impossible Picture – Sandra Wollner

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kategori:
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yazar: Can Rende - Şub 8, 2017

yazar: bakınız - Şub 8, 2017
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