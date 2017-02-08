Dünya Festivallerinden haberleri bir araya getirdiğimiz turda Avrupa kıtasının önemli festivallerinden bu hafta düzenlenen ödül törenleri var.
Rotterdam Film Festivali ve Altın Kaplan Ödülleri
Hint filmi Sexy Durga, her yıl dünya sinemasının ilginç ve nadide örneklerinin bir araya geldiği Rotterdam Film Festivali’nden en iyi film ödülüyle döndü. 46.sı düzenlenen festivalde jüri özel ödülü ise Niles Atallah’ın Rey’ine verildi.
Hivos Altın Kaplan
Sexy Durga – Sanal Kumar Sasidharan
Jüri Özel Ödülü
Rey – Niles Atallah
Warsteiner İzleyici Ödülü
Moonlight – Barry Jenkins
Danimarka Film Akademisi ve Robert Ödülleri
Jesper W Nielsen’in draması The Day Will Come geceden 6 ödülle ayrıldı. Film bir yetimhanede iki çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Nicolas Winding Refn’in The Neon Demon’ı ise 5 ödül aldı.
En İyi Danimarka Filmi
The Day Will Come – Jesper W Nielsen
En İyi Yönetmen
Christian Tafdrup – Parents
En İyi Kadın Oyuncu
Trine Dyrholm – The Commune
En İyi Erkek OYuncu
Søren Malling – Parents
En İyi TV Dizisi
Follow the Money – Per Fly
Belçika Sineması ve Magritte Ödülleri
Yedincisi düzenlenen Magritte Ödülleri’nde Bouli Lanners dördüncü filmi The First, The Last ile 5 ödül kazandı. En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanısıra, prodüksiyon tasarımı, kostüm ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri (David Murgia) Lanners’ın filmine gitti.
En İyi Film
The First, The Last – Bouli Lanners
En İyi Yönetmen
Bouli Lanners – The First, The Last
En İyi Kadın Oyuncu
Astrid Whettnall – Road to Istanbul
Virginie Efira – In Bed with Victoria
En İyi Erkek Oyuncu
Jean-Jacques Rausin – Death by Death
İsveç/İskandinav Film Akademisi ve Dragon Ödülleri
40.sı düzenlenen ve İskandinav sinemanının en iyilerini ödüllendiren organizasyonda Amanda Kernell’in Sami Blood’u ödülleri topladı. Venedik ve Selanik’te de ödüller alan film 1930’larda ırkçılıkla mücadele eden 14 yaşındaki bir kızın yaşadıklarını anlatıyor.
En İyi Film
Sámi Blood – Amanda Kernell
En İyi Belgesel
The War Show – Obaidah Zytoon, Andreas Dalsgaard
Ingmar Bergman En İyi İlk Film Ödülü
The Impossible Picture – Sandra Wollner