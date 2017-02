Dünya Festivallerinden haberleri bir araya getirdiğimiz turda Avrupa kıtasının önemli festivallerinden bu hafta düzenlenen ödül törenleri var.

Rotterdam Film Festivali ve Altın Kaplan Ödülleri

Hint filmi Sexy Durga, her yıl dünya sinemasının ilginç ve nadide örneklerinin bir araya geldiği Rotterdam Film Festivali’nden en iyi film ödülüyle döndü. 46.sı düzenlenen festivalde jüri özel ödülü ise Niles Atallah’ın Rey’ine verildi.

Hivos Altın Kaplan

Sexy Durga – Sanal Kumar Sasidharan

Jüri Özel Ödülü

Rey – Niles Atallah

Warsteiner İzleyici Ödülü

Moonlight – Barry Jenkins

Danimarka Film Akademisi ve Robert Ödülleri

Jesper W Nielsen’in draması The Day Will Come geceden 6 ödülle ayrıldı. Film bir yetimhanede iki çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Nicolas Winding Refn’in The Neon Demon’ı ise 5 ödül aldı.

En İyi Danimarka Filmi

The Day Will Come – Jesper W Nielsen

En İyi Yönetmen

Christian Tafdrup – Parents

En İyi Kadın Oyuncu

Trine Dyrholm – The Commune

En İyi Erkek OYuncu

Søren Malling – Parents

En İyi TV Dizisi

Follow the Money – Per Fly

Belçika Sineması ve Magritte Ödülleri

Yedincisi düzenlenen Magritte Ödülleri’nde Bouli Lanners dördüncü filmi The First, The Last ile 5 ödül kazandı. En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanısıra, prodüksiyon tasarımı, kostüm ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri (David Murgia) Lanners’ın filmine gitti.

En İyi Film

The First, The Last – Bouli Lanners

En İyi Yönetmen

Bouli Lanners – The First, The Last

En İyi Kadın Oyuncu

Astrid Whettnall – Road to Istanbul

Virginie Efira – In Bed with Victoria

En İyi Erkek Oyuncu

Jean-Jacques Rausin – Death by Death

İsveç/İskandinav Film Akademisi ve Dragon Ödülleri

40.sı düzenlenen ve İskandinav sinemanının en iyilerini ödüllendiren organizasyonda Amanda Kernell’in Sami Blood’u ödülleri topladı. Venedik ve Selanik’te de ödüller alan film 1930’larda ırkçılıkla mücadele eden 14 yaşındaki bir kızın yaşadıklarını anlatıyor.

En İyi Film

Sámi Blood – Amanda Kernell

En İyi Belgesel

The War Show – Obaidah Zytoon, Andreas Dalsgaard

Ingmar Bergman En İyi İlk Film Ödülü

The Impossible Picture – Sandra Wollner