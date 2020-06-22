Claire Foy, farklı türler arasında mekik dokuyarak geçen oyunculuk yaşamını Dust isimli bir doğaüstü gerilim filmiyle sürdürecek. Yetenekli aktris The Crown’la bir üst seviyeye çıkardığı kariyerini farklı bir senaryo ile değişik bir yöne evirecek gibi görünüyor.

Foy, 1930’larda Oklahoma’da yaşayan genç bir anneyi canlandıracak. Ailesiyle durmadan kum fırtınaları ile karşılaşan genç kadın, bunun bir doğa olayı değil de, başına gelen bir lanet olduğuna inanmaya başlar ve olaylar gelişir.

Winter’s Bone ile tanıdığımız Alix Madigan filmin yapımcılarından… Westworld’ün senaristi Karrie Crouse, Will Joines ile birlikte filmin yönetmenliğini üstlenecek.