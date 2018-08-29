Şu sıralar Disney’in macera filmi Jungle Cruise‘da rol alan, daha sonra Hobbs and Shaw, Jumanji 3, Red Notice ve Black Adam‘da rol almayı planlayan, en çok kazandıran aktörlerden olan Dwayne Johnson yoğun çekim takvimine bir film daha ekledi. Johnson senarist-yönetmen Robert Zemeckis‘in filmi The King‘in başrolünü üstlenecek, Hawaii’li kral Kamehameha’yı canlandıracak. Warner Bros/New Line stüdyoları için çekilecek filmi Braveheart‘ın senaristi Randall Wallace kaleme alacak. Johnson filmin yapımcıları arasında da yer alacak. Film, Kamehameha’nın (1758-1819) Hawaii adalarını birleştirmesini konu alacak. Johnson bu proje üzerinde 2001’den beri çalışıyormuş. Filmin çekim tarihi belli değil. Yukarıdaki projelerden (Jumanji, Red Notice, Black Adam) birisi ertelenmezse 2019’da çekilmesi zor gözüküyor.