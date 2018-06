Hızlı ve Öfkeli serisinde birlikte rol alan Dwayne Johnson-Gal Gadot ikilisi, Red Notice adı verilen aksiyon-komedi filminin başrollerini üstlenecekler. Skyscraper filminin senaristi ve yönetmeni Rawson Marshall Thurber‘ın yazıp yöneteceği filmin çekimlerine Avrupa’da Nisan 2019’da başlanacak, 12 Haziran 2020’de vizyona girecek. Johnson’ın bir kez daha FBI ajanını oynayacağı bu filmde Gadot sanat dünyasından güzel ve gizemli bir kadına hayat verecek. Film ajanın sanat eserlerini çalan bir hırsızı yakalama çabalarını anlatacak. Johnson’ın bu film için Universal’dan 20 milyon dolar kazandığını da belirteyim.

Johnson şu sıralar Disney’in Jungle Cruise filminde rol alıyor. Aktör eylülde Hobbs and Shaw filminde rol alacak. Sonraki projesiyse Red Notice olacak gibi görünüyor. Bu yoğunluk nedeniyle yeni Jumanji filminin yüksek ihtimalle Aralık 2019’a yetişmeyeceğini de belirteyim. Sony filmin aralığa yetişmesini istiyor. Öte yandan Gadot şu sıralar Wonder Woman 2‘da rol alıyor. Aktrisin projeleri arasında My Dearest Fidel ve Bradley Cooper’lı Deeper filmi de yer alıyor.