Dwayne Johnson, Tim Burton’dan tarihin en ilginç oyuncu seçimlerinden biri için kendisine bir teklif geldiğini açıkladı. Johnson’a göre Tim Burton, 2005 tarihli Charlie and the Chocolate Factory’nin yeniden çevriminde Willy Wonka için kendisini düşünmüş. İddia Dwayne Johnson’dan geldi:

“İnanılması zor ama 2000’li yıllarda Tim Burton tarafından Willy Wonka’yı oynamam istendi. Yanıtım haliyle “H…r. Varım” (Holy Shit, I’m in) oldu. Tim Burton’ın bu fikirden 7 saniye sonra vazgeçtiğine eminim. Ama benim için teklif bile önemliydi. Güreşten yeni sinemaya geçmiştim ve ne olacağımı bilmiyordum. Rol haliyle Burton’ın birinci tercihi Johnny Depp’e gitti”

“Asla gerçekleşmeyen hayallere daima kadehimi kaldırırım. Çünkü bazen en iyi şeyler, gerçekleşmeyen şeylerdir”