Üç yıl önce John Carpenter‘ın aksiyon filmi Big Trouble in Little China‘nın yeniden çevrileceği, başrolü ve yapımcılığı Dwayne Johnson‘ın üstleneceği açıklanmıştı. Bu üç yılda Johnson’ın yoğun mu yoğun çekim takvimi nedeniyle çekilemeyen filmin hazırlıkları devam ediyor. Collider’ın bugünkü haberine göre yeni film yeniden çevrim olmayacak. Filmin yapımcısı, Johnson’ın şirketinin yöneticisi Hiram Garcia “Böyle bir klasiği yeniden çeviremezsiniz,” deyip yeni filmin ilkinin devamı olacağını belirtmiş. İlk filmde Kurt Russell‘ın hayat verdiği kahraman Jack Burton karakterini Johnson oynamayacak. Aktöre şu sıralar yeni bir rol yazılıyor. Garcia filmle ilgili yeni haberlerin yakında duyurulacağını da söylemiş.

Henüz yönetmeni belli olmayan film yakın zamanda çekilemeyecek. Zira Johnson gene pek çok filmle meşgul durumda. Disney filmi Jungle Cruise‘un çekimlerini tamamlamak üzere olan aktör eylülde Hobbs and Shaw‘da, 2019’un ilk aylarında yeni Jumanji filminde, yaza doğru Gal Gadot‘la birlikte Red Notice adlı aksiyon filminde rol alacak. Yılın sonlarına doğruysa DC filmi Black Adam‘da rol alabilir. Görüleceği üzere Big Trouble‘ın çekilmesine en az bir yıl daha var.