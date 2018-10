Son yılların en çok kazandıran oyuncularından Dwayne Johnson pek çok aktör gibi neredeyse her stüdyoyla çalışıyor. En son Disney’in Jungle Cruise filmini tamamlayan, şu sıralar Universal’ın Hobbs and Shaw filminde rol alan Johnson projeleri arasına Netflix filmini de dahil ettti. Bugünkü haberlere göre Johnson, Netflix’in haklarını satın aldığı John Henry and The Statesmen‘ın başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. Tom Wheeler‘ın kaleme alacağı filmi Jumanji: Welcome to the Jungle‘ın yönetmeni Jake Kasdan yönetecek. Film adı efsane haline gelen demir yolu işçisi John Henry’e odaklanacak. Efsaneye göre Henry’nin çalıştığı demir yoluna bir tüccar gelir, buhar gücüyle çalışan delme makinesinin insandan daha güçlü olduğunu iddia eder. Henry buna inanmaz ve bu makineyle mücadele edeceğini söyler. Makine çiviyi 274 cm’ye gömerken Henry balyozla 426 cm’ye gömer.

Filmin çekim tarihi henüz belli değil. Johnson ve Kasdan önce Jumanji serisinin 3. filminde çalışacaklar. Aktörün bu filmden sonra da takvimi yoğun olduğu için Netflix filmi en erken 2020’de çekilebilecek gibi görünüyor, tabii bazı projeleri ertelenmezse.