Fransız senarist-yönetmen Olivier Assayas’ın sıradaki filmi açıklandı. Assayas, E-book adını verdiği komedi filmini Robert Pattinson, Slyvester Stallone ve Rachel Weisz’lı suç filmi Idol’s Eye‘dan önce çekecek. Yönetmen bu filminin başrollerini Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Christa Theret ve Pascal Gregory’e teslim etti. Film, Paris’te çekilecek, diyalog ağırlıklı olacak, kitap yayımcılarına odaklanacak. Yönetmenin Binoche’la daha önce Summertime ve Clouds of Sils Maria filmlerinde çalıştığını hatırlatalım. Assayas bu filmden sonra, muhtemelen 2018’de Wasp Network adını verdiği suç-gerilim filmini yönetecek. Bu filmin senaryosunu tamamlamış durumda. Idol’s Eye ise yakın zamanda çekilecek gibi görünmüyor. Binoche şu sıralar Claire Denis’in bilimkurgu filmi High Life‘ta rol alıyor. Aktris, Assayas’ın yönetmen eşi Mia Hansen-Love’ın sıradaki filmi Maya‘da da rol alacak.