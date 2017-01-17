David Cronenberg’in 2007’de gösterime giren, Vincent Cassel, Viggo Mortensen ve Naomi Watts’lı, Rus mafyası konulu filmi Eastern Promises‘ın devamı birkaç yıl evvel aynı ekiple (Cassel, Mortensen ve Cronenberg) çekilmek istenmişti. Hatta çekim aşamasına da yaklaşılmıştı ama sonra film iptal edilmişti. Bugünkü haberlere göre devam filmi Body Cross adıyla çekilecek. Haberlerde çekimlere martta başlanacağı yazılıyor. Şimdilik ünlü senarist Steven Knight’ın yazdığı filmi kimin yöneteceği ve Cassel’la Mortensen’ın bu filmde yer alıp almayacakları bilinmiyor. Bu film, ilkinin kaldığı yerden devam edip Kirill’le yardımcısı Nikolia’a odaklanacak. Bazı sitelerde bu haberin asparagas olduğunun yazıldığını da belirtelim. Yakın zamanda filmle ilgili resmi açıklama yapılacaktır.