Bu yıl 90 yaşına giren usta sinemacı Clint Eastwood arayı daha fazla açmadan yeni projesini duyurdu. En son Richard Jewell biyografik filmini yöneten Eastwood yola Cry Macho filmiyle devam edecek. Eastwood bu filmle sadece yönetmenliğe değil, oyunculuğa da dönecek, filmin başrolünü de üstlenecek. Aktör en son 2018 yapımı The Mule filminde rol almıştı. Eastwood yeni filminde eski bir rodeocuya hayat verecek. Bu yaşlı adam eski patronunun oğlunu alkolik annesinden kurtarma görevini üstlenecek, bunun için Meksika’ya gitmesi gerekecek.

Cry Macho aslında 1970’lerde Richard Nash tarafından senaryo olarak kaleme alınmıştı ama o zamanlarda senaryo satılsa da çekim şansı yakalayamamıştı. Yıllar ’91’i gösterdiğinde Roy Schneider bu senaryoyla çekimlere başlamaya hazırlanmış ama filmi rafa kaldırılmıştı. Daha sonra Arnold Schwarzenegger‘in başrolünde çekilmek istenmiş ama bu da olmamıştı. Bunca talihsizliğin ardından Nash senaryoyu romana dönüştürmüştü.

Nash’in orijinal senaryosunu Gran Torino‘nun senaristi Nick Schenk düzeltip çekimlere hazır hale getirecek. Film, Warner Bros. çatısı altında çekilecek. Ama çekim tarihi henüz duyurulmadı. Eastwood şu sıralar filmi için mekânları geziyor. Bakalım Eastwood bu kez hangi oyuncularla çalışacak.