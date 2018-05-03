Ed Harris, Stanley Kubrick’in Full Metal Jacket’te oynaması için yaptığı teklifi ve hala yaşadığı pişmanlığı anlattı:

“Bir gün bir telefon geldi ve ucundaki ses Stanley Kubrick’indi… Bana Full Metal Jacket’i kısaca anlattı ve filmde manyak bir çavuşu oynamak isteyip istemediğimi sordu. Hayır dedim… Ardından filmi izlediğimde R. Lee Ermey’nin mükemmel oynadığını gördüm. Benim oynayabileceğimden çok daha iyiydi.”

“Yine de zaman zaman “Ne düşünüyordun?” diye kendime soruyorum. Sanırım o gün birayı fazla kaçırmış olmalıyım. Böyle bir teklif reddedilir mi?”