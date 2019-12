Eddie Murphy, Dolemite Is My Name için basın turlarını sürdürürken, sinema yaşamı ile ilgili duygularını da paylaşıyor. Özellikle stand-up şovlarıyla efsaneleşen, ardından sinema kariyerinde gişe rekorlarını alt üst ederek dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Murphy, son yılları daha sakin geçiriyor.

Murphy’nin en büyük pişmanlığı ise Who Framed Roger Rabbit? olmuş… Animasyon karakterleri ve oyuncuları bir araya getiren film, Murphy’ye saçma gelmiş:

“Bugün rolü reddettiğim için kendimi bir salak gibi hissediyorum. Hala filmi her gördüğümde üzülürüm. O dönem senaryo elime geldiğinde “Animasyon ve insanlar bir arada mı? Saçmalık” tepkisini vermiştim. Who Framed Roger Rabbit? bir yana, teknolojinin kısa sürede bu kadar ilerleyeceğini, işin buralara geleceğini tahmin bile edemezdim”