İki hafta önceki haberimizde Olivier Assayas‘ın bir yıl önce duyurduğu suç filmi Wasp Network‘ü bu yıl çekmeyi planladığını belirtmiştik. Şu sıralar Juliette Binoche-Guillaume Canet’li filmi Non Fiction‘ın bitirmeye yakın olan Assayas Wasp‘ın başrollerini duyurdu. Yönetmen başrolleri Edgar Ramirez‘le Pedro Pascal‘a teslim etti. Assayas bu filmini Fernando Morais’in The Last Soldiers of the Cold War adlı kitabından uyarladı. 1990’larda geçecek film, Küba Beşlisi olarak anılan ajanlara odaklanacak. Çekimlere bu yıl başlanacak. Bir sorun ortaya çıkmazsa filmi 2019’da izleyebiliriz. Assayas bu filminden sonra Idol’s Eye‘ı çekebilir.

Ramirez’i bu yıl Pablo Trapero’nun yeni filmi La quietud‘da izleyebileceğiz. Aktör, Dwayne Johnson-Emily Blunt’lı Disney filmi Jungle Cruise‘da rol alacak. Pascal’sa Denzel Washington’lı The Equalizer 2‘da ve Barry Jenkins’in yeni filmi If Beale Street Could Talk‘ta karşımıza çıkacak. Pascal şu sıralar JC Chandor’ın Netflix filmi Triple Frontier‘da rol alıyor, DC filmi Wonder Woman 2‘da rol alacak.