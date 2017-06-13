İngiliz senarist-yönetmen Edgar Wright dört yıllık arayı 30 haziranda karşımıza çıkacağı aksiyon filmi Baby Driver‘la bitirecek. Şu sıralar bu filmin tanıtımıyla meşgul olan Wright projeleri hakkında da konuşmaktan imtina etmedi. Wright birkaç hafta önce yöneteceği açıklanan roman uyarlaması Grasshopper Jungle‘ın yüksek ihtimalle sıradaki filmi olacağını belirtti. Genç okurlar için kaleme alınan bu roman, dev çekirgelerin hüküm sürdüğü fantastik bir evrende iki gencin maceralarını anlatıyor. Wright romanı çok sevdiğini, senaryonun da iyi olduğunu belirtti. Filmin hazırlıklarına devam ediyor.

Öte yandan dört yıl önce duyurulan bilimkurgu filmi Collider‘ın ise henüz hazır olmadığını, filmin halen senaryo aşamasında olduğunu belirtti. Filmin yapımcılığını JJ Abrams’ın üstlendiğini belirtelim. Gelelim animasyon filmi Shadows‘a. DreamWorks Animation için çekmeyi düşündüğü bu animasyonun stüdyodaki yönetim değişikliğinden (kendisini bu projenin başına getirenler ve filmin senaristi David Williams artık DreamWorks’te çalışmıyorlar) sonra rafa kaldırıldığını söyledi. Shadows‘un çekilip çekilmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Haberi Hot Fuzz 2 ile bitirelim. Wright son röportajlarında komedi filmi Hot Fuzz‘ın devamıyla ilgili birkaç fikrinin olduğunu söyledi. Belki ileride filmi devam ettirir.