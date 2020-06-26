2010 tarihli Scott Pilgrim vs. the World’ün yönetmeni Edgar Wright, bir animasyon dizisi için fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı. 2004 ile 2010 arası altı ciltlik bir seri halinde yayınlanan Scott Pilgrim, hem animasyon, hem de film dünyasına geniş olanaklar sunuyor. Wright, resmi bir girişim olmadığını üstüne basa basa tekrarlasa da çalışmaya başladıklarını da gizlemedi:

“Planlarımız -henüz resmi bir konu olmasa da- var. Elimizdeki zengin ve animasyona uygun materyali değerlendirebilmek için plan yapıyoruz. Bryan Lee O’Malley (serinin çizeri) ile konuşuyoruz.”

Proje ilerlerse, çalışmalar en erken 2021’de başlayabilecek.