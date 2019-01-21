İngiliz yönetmen Edgar Wright en son Baby Driver‘la karşımıza çıkmış, bu filmi beklenenden de fazla hasılat elde edince Sony hemen devamını sipariş etmişti. Yetenekli yönetmenin sıradaki filmiyse bu süre zarfında bir türlü netleşmemişti. Empire’ın haberine göre Wright’ın sıradaki filmi, Repulsion ve Don’t Look Now tarzı korku filmi olacak. Anlaşılacağı üzere Wright ilk kez mizahtan tamamen uzaklaşacak. Londra’da geçecek filmin merkezinde bir kadın yer alacak. Çekimlere bu yaz başlanacak. Wright senaryoyu Krysty Wilson-Cairns‘le birlikte kaleme alıyor.

Öte yandan Wright müzik grubu Sparks‘la ilgili belgeselinin ve Baby Driver 2‘nun hazırlıklarına da hızla devam ediyor. Hatta Baby Driver 2’nun ilk senaryo taslağı tamamlanmış. İlk filmde pek çok karakter öldüğü için ikinci filmde bir o kadar yeni karakter yer alıyor. Empire’da devam filmiyle ilgili başka bir şey yazılmamış. Devam filminin çekim tarihi henüz belli değil.