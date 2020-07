Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. the World ve The World’s End filmleriyle pek çok sinemaseverin beğenisini kazanıp filmleri heyecanla beklenen yönetmenlerden olan İngiliz sinemacı Edgar Wright bu yılı yeni filmi Last Night in Soho’nun post prodüksiyonuyla geçiriyor olsa da salgın sonrasında hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerini duyuruyor. Yönetmenin arka arkaya açıkladığı yeni projelerini derledik… Hemen belirtelim ki Wright’ın Last Night in Soho‘dan sonra çekeceği film henüz belli değil.

Last Night in Soho: Baby Driver, Wright’ın komediden biraz uzaklaşıp aksiyona daha fazla odaklandığı bir film olmuştu. Heyecanla beklediğimiz yeni filmindeyse komediden tamamen uzaklaştı. Wright’ın yeni filmi psikolojik gerilim türünde. İki farklı zamanda geçen bu yeni filmini hazırlarken Repulsion, Don’t Look Now gibi klasik korku filmlerinden esinlendiğini belirtmişti. Hem günümüzde hem de 60’lı yıllarda geçen filmde Anya Taylor-Joy 60’larda moda tasarımına tutkulu olan genç bir kadını, Thomasin Mckenzie‘yse günümüzde yaşayan ama 60’lara tutklu olan, bir şekilde Taylor-Joy’un karakteriyle yolu kesişen bir diğer genci oynadı. 23 Nisan 2020’de vizyona girecek film, Wright filmografisinin en farklı filmi olacak gibi görünüyor.

Baby Driver 2: İlk film beklentilerin üstüne çıkıp 100 milyon dolardan fazla hasılat elde edince Sony hemen ikinci filmi sipariş etmişti. Haberlere göre Wright da filmini devam ettirmek istiyor. Ama devam filmiyle ilgili ilk haberin ardından bazı şeyler değişti. Değişen en önemli şey şu: Şu an gündemden düşmüş olsa da birkaç hafta önce filmin başrolü Ansel Elgort‘un pedofil olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç hafta önce Elgort’un reşit olmayan genç kızları taciz ettiği, hatta çocuk yaştaki hayranlarıyla grup seks yapmak istediği haberleştirilmişti. Bu haberler nedeniyle Baby Driver 2 ya çekilmeyebilir ya da başka bir aktörle çekilir. Bu haberin projeyi nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek ama Wright’ın başka projelerle dolan takvimi nedeniyle ikinci filmin yakın zamanda çekilmesi beklenmiyor.

The Chain: Last Night in Soho‘yla ilk kez psikolojik gerilim türünü deneyimleyen Wright, The Chain‘le gerilim türüne hızını kesmeden devam edecek. Aynı adlı romandan uyarlanacak film, Universal için çekilecek. Filmin merkezinde Rachel adlı anne yer alacak. Film Rachel’ın kızının kaçırılıp da salıverilmesi için Rachel’ın başka bir çocuğu kaçırmasına odaklanacak, yani isminden de anlaşılacağı üzere seri kaçırmalara odaklanacak. Fikri beğenen Wright bu projeyi de yönetmeyi kabul etti bu hafta. Deneyimli senarist Jane Goldman şu sıralar senaryoyla meşgul durumda. Filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı.

Stage 13: Wright bu aralar proje üstüne proje açıklıyor. The Chain haberinden kısa bir süre önce Stage 13 adlı bir film hazırladığını açıklamıştı. Stage 13 ünlü skeç programı SNL‘in yazarlarından Simon Rich‘in aynı adlı kısa hikâyesinden uyarlanacak. Film sessiz sinema döneminde Stage 13 adlı stüdyoda günlerini geçirmeye başlayan bir hayalete ve hayaletin iletişime geçtiği depresif bir yönetmene odaklanacak. Film, Universal’ın alt stüdyolarından Amblin için çekilecek. Bunun da çekim tarihi henüz belli değil.

Set My Heart to Five: Yetenekli yönetmen Wright’ta projeler bitmez… Yönetmenin bir diğer projesi, Set My Heart to Five bilimkurgu türünde. Yazar Simon Stephenson‘ın bu yaz satışa çıkarılan aynı adlı romanından uyarlanacak film yönetmenin The World’s End‘ten sonra bilimkurgu türüne dönüş filmi olacak. Filmin merkezinde Jared adlı android yer alacak. 2054 yılında geçecek film, her şeyi hissetmek, duyguları tatmak isteyen android Jared’ın hissetme izni için Los Angeles’ta insanların yüreğine dokunacak bir film yazmasını konu alacak.

Sparks Belgeseli: Kariyerinin başından beri dizi, filmler, TV filmleri ve kliplerle meşgul olan Wright şimdiye dek hiç belgesel çekmemişti. Mael Kardeşler (Ron ve Russell) tarafından 1967’de kurulan müzik grubu Sparks’ı konu alan isimsiz belgesel, Wright’ın ilk belgeseli oluyor. Yönetmen bir süredir bu belgesel filminin post prodüksiyonuyla meşgul durumda. Belgeselin bu yıla yetişip yetişmeyeceği şimdilik belirsiz.