Tom Cruise ve Emily Blunt’ın başrollerini üstlendikleri bilimkurgu filmi Edge of Tomorrow ya da diğer adıyla Live Die Repeat önümüzdeki yıllarda ikinci filmle devam edecek. Yönetmen Doug Liman son filmi The Wall‘u tanıtırken Edge of Tomorrow‘un Live Die Repeat and Repeat adlı devam filmi hakkında da konuştu. Cruise ve Blunt’ın tekrar başrolleri üstleneceği filmin merkezinde Cruz ve Blunt’ın karakterleri dışında oldukça önemli, onlardan rol çalacak kadar mühim bir karakterin olacağını söyledi. Bu önemli karakteri oynayacak oyuncuysa henüz belirlenmedi. Liman devam filmlerinin daha küçük olması gerektiğini düşündüğünden ikinci filmin daha küçük olacağını, iki dakikada bir aksiyona ihtiyaç duymadığından filmin daha az aksiyon içereceğini de söyledi. Öte yandan Liman seriyi üçüncü filmle devam ettirmeyi düşünmüyor. Planlara göre ikinci film seriyi sona erdirecek.

Cruise, Mission Impossible 6‘i tamamladıktan sonra Top Gun 2‘ya başlayacağı, Liman da bu sıralarda Chaos Walking‘i çekeceği için Edge of Tomorrow 2‘nun çekimlerine 2018’in sonlarına doğru ancak başlanabilir. Yani film yakın zamanda vizyona girmeyecek.