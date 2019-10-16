2000 yılından sonra ilk kez oyunculuktan yönetmenliğe geçen Edward Norton, filmi Motherless Brooklyn’i tanıtırken, son günlerin çok konuşulan konularına da değindi… Norton, Netflix’e laf edenlerin önce sinema salonlarının durumuna bakması gerektiğini söyledi:

“Tanıdığım birçok yönetmen ve sinematograf, ABD’deki salonların yüzde 60’ının projektörlerinin luminositesini (ışık değeri) yarı yarıya düşürdüklerini söylüyorlar. Çok kötü ses sistemleri ve karanlık/flu görüntülerle film gösteriyorlar. İnsanların izledikleri film karanlıksa parasını geri isteme hakkı olmalı.”

“Sinema işinde uzun süredir çalışan bir insan olarak, şunu söyleyebilirim. Önümüzde hiçbir zaman bu kadar büyük fırsatlar olmadı. Bu kadar farklı öykü anlatma, değişik sosyal gruplara eğilme şansı bulamadık. Sinema, TV, Netflix önemli değil…”

“Netflix’e kızılıyor ama Roma’ya hiç bir stüdyonun yapmayacağı yatırımı yaptı. Salonlarda da gösterime girmesini sağladılar. İspanyolca ve siyah-beyaz bir film tüm dünyada gösterime girme şansı buldu. Çoğu sanat filmine, sinema salonlarına göre film yapan stüdyolardan, çok daha fazla para yatırıyorlar.”