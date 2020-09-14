Venedik’te ilk gösterimini yapan El Arte De Volver, Pedro Collantes’in ilk filmi ve oyunculuk mesleği üzerinden ilerleyen bir aile draması…

Yönetmen: Serori ve Tres Años Más gibi kısa filmleriyle uluslararası festivallerde ödüller alan Pedro Collantes

Oyuncular: Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García Jonsson, Mireia Oriol, Luka Peros, Celso Bugallo

Konu: Noemi, 6 yıl aradan sonra New York’tan evine döner. ABD’de başarısız bir oyunculuk kariyerinin ardından aradığı hayatını değiştirecek deneme çekimi Madrid’de kendisini bulmuştur. Ailesini ve arkadaşlarını da ziyaret ettiği bir 24 saat yaşar.

Festival Rotası: Venedik’te gösterilen film olumlu eleştiriler aldı ve festival serüvenine devam edecek gibi görünüyor.