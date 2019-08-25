Netflix, cumartesi günü Breaking Bad filminin isminin sızmasının ardından daha beklemedi ve El Camino ismi verilen devam filminden ilk tanıtımı yayınladı. 11 Ekim’de izleme şansına erişeceğimiz filmle ilgili ayrıntılar hala büyük bir sır olarak saklanıyor. Oyunculardan sadece Aaron Paul’un Jesse Pinkman olarak geri döneceğini biliyoruz.

Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan’ın El Camino’nun da senarist ve yönetmeni olduğunu düşündüğümüzde hayal kırıklığı yaşama ihtimalimizin az olduğunu düşünüyoruz.