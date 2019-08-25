El Camino: Breaking Bad Filminden İlk Tanıtım

Genelde spor basınının sık tekrarladığı bir cümle durumu özetliyor: Efsane Geri Döndü!
yazar: 25 Ağustos 2019

Netflix, cumartesi günü Breaking Bad filminin isminin sızmasının ardından daha beklemedi ve El Camino ismi verilen devam filminden ilk tanıtımı yayınladı. 11 Ekim’de izleme şansına erişeceğimiz filmle ilgili ayrıntılar hala büyük bir sır olarak saklanıyor. Oyunculardan sadece Aaron Paul’un Jesse Pinkman olarak geri döneceğini biliyoruz.

Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan’ın El Camino’nun da senarist ve yönetmeni olduğunu düşündüğümüzde hayal kırıklığı yaşama ihtimalimizin az olduğunu düşünüyoruz.

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