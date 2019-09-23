Emmy Ödülleri yayınının en heyecan verici anları, reklam arasında El Camino fragmanının yayınladığı anlardı…

Jesse’ye tekrar merhaba dediğimiz görüntülerde Breaking Bad’in bittiği anlardan hemen sonrasına odaklanıyor ve final bölümündeki olayın sonuçlarını Aaron Paul ile birlikte radyodan dinliyoruz.

Vince Gilligan’ın Netflix’in geniş olanaklarını da kullanarak neler yarattığını anlatacak film 11 Ekim’de yayında olacak.

Bu arada fragmanın Türkiye versiyonlarındaki sigaranın sansürlenmesi de dikkatlerden kaçmadı… Böylece Netflix RTÜK’ün kararlarına uyarak sansürlerine başlamış oldu…