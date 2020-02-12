bakınıztv New Pope’tan Geniş Fragman Young Pope'ta Paolo Sorrentino, Jude Law ve Vatikan bir araya gelince sonuç harika olmuştu. New Pope'ta John Malkovich, eklenince sonuç daha da iyi olacak gibi duruyor. ...

haber Javier Camara, Netflix’in İspanyol Filminde Rol Alacak Netflix geçtiğimiz günlerde Fransa için ikinci diziyi hazırladığını açıklamıştı. Bugün Avustralya’ya ilk diziyi hazırladığını açıkladıktan saatler sonra İspanya için hazırlattığı üçüncü projesini de duyurdu. Netflix bu kez İspanya için bir...