12 Şubat 2020 262 görüntüleme
Latin Amerika’da faşist yönetimlerin hala devam ettirdiği insan hakları ihlalleri, sinema dünyasına malzeme olmayı sürdürüyor. Fernando Trueba El Olvido Que Seremos ile kolombiyalı insan hakları savunucusu Hector Abad Gomez’in öyküsünü anlatacak.
2006 tarihli ve oğlu tarafından yazılan romandan uyarlanan film, insan hakları savunucusu ve ülkesinde kartellerle sıkı ilişkileri bulunan kiliseye sert eleştiilerde bulunan Gomez’in mücadelesini aktaracak. Javier Camara, ismi “Unutulacağız” anlamına gelen filmin başrolü…
Senaryo Trueba’nın kardeşi Fernando Trueba tarafından yazıldı.
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