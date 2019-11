87 yaşındaki aktris/senarist/yönetmen Elaine May ilk kez 1970 yılında A New Leaf adlı filmiyle yönetmenlik koltuğuna oturmuş, ardından The Heartbreak Kid, Mikey and Nicky filmlerini kotarıp başarısını devam ettirdikten sonra 1987 çıkışlı Ishtar‘la son kez yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Ishtar gişede batınca May bir daha yönetmenliğe dönmemiş, birkaç yapımda rol almakla yetinmişti. Woody Allen‘ın 2000 yapımı filmi Small Time Crooks‘da rol alan May’in oyunculuğa dönüşü gene Allen imzalı mini dizi Crisis in Six Scenes‘le olmuştu (bu diziye dek 16 yıl boyunca hiçbir yapımda oynamamış). Son haberlere göre May 33 yıl aradan sonra yönetmenliğe dönecek.

May’in yöneteceği filmin adı Crackpot. Başrol ise şu sıralar The Peanut Butter Falcon, Wounds ve The Friends filmleriyle gündemde olan Dakota Johnson‘a teslim edilmiş. Filmle ilgili bilinenler sadece bunlar. May 33 yıl boyunca film yönetmedi ama sevgilisi Stanley Donen‘la birlikte bir senaryo kaleme almış, dostları Mike Nichols bu filmin yapımcılığını üstlenmeye hazırlanmıştı. Filmi Donen yönetecekti ama Nichols’ın vefatının ardından proje iptal edilmişti. Usta yönetmen Donen’ın bu şubatta vefat ettiğini hatırlatalım. May’in setlere dönüş filmi Crackpot‘ın çekim tarihi henüz açıklanmadı.