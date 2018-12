Bağımsız sinemanın önemli mecralarından Indiewire, 32 ülkeden 232 sinema eleştirmenine sorarak 2018’in En İyileri listesini oluşturmuş. Eleştirmenlerin sıralamalarına göre bir katsayı oluşturularak yapılan listelerde pek büyük bir sürpriz yok. Roma’nın, ödül sezonunda gösterime girecek filmlerden bir sürpriz çıkmazsa, girdiği her ödül yarışının favorisi olduğunu bu listeler de gösteriyor.

En İyi Film

1.Roma

2.First Reformed

3.Burning

4.The Favourite

5.Cold War

6. Shoplifters

7.BlacKkKlansman

8.Zama

9.You Were Never Really Here

10.If Beale Street Could Talk

En İyi Yönetmen

1.Alfonso Cuarón, “Roma”

2.Lee Chang-Dong, “Burning”

3.Lynne Ramsay, “You Were Never Really Here”

4.Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

5.Paul Schrader, “First Rerformed”

En İyi Kadın Oyuncu

1.Olivia Colman, “The Favourite”

2.Yalitza Aparicio, “Roma”

3.Toni Collette, “Hereditary”

4.Joanna Kulig, “Cold War”

5.Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

En İyi Erkek Oyuncu

1.Ethan Hawke, “First Reformed”

2.Joaquin Phoenix, “You Were Never Really Here”

3.Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

4.Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

5.Viggo Mortensen, “Green Book”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

1.Rachel Weisz, “The Favourite”

2.Regina King, “If Beale Street Could Talk”

3.Emma Stone, “The Favourite”

4.Elizabeth Debicki, “Widows”

5.Thomasin McKenzie, “Leave No Trace”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1.Steven Yeun, “Burning”

2.Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

3.Hugh Grant, “Paddington 2”

4.Adam Driver, “BlacKkKlansman”

5.Sam Elliott, “A Star Is Born”

En İyi Belgesel

1.Minding the Gap

2.Won’t You Be My Neighbor?

3.Three Identical Strangers

4.Free Solo

5.Hale County, This Morning, This Evening

En İyi İlk Film

1.Sorry to Bother You

2.Eighth Grade

3.Hereditary

4.A Star Is Born

5.Minding the Gap

En İyi Senaryo

1.The Favourite

2.First Reformed

3.Roma

4.Can You Ever Forgive Me?

5.Burning

En İyi İngilizce Olmayan Film

1.Roma

2.Burning

3.Shoplifters

4.Cold War

5.Capernaum

En İyi Sinematografi

1.Roma

2.Cold War

3.If Beale Street Could Talk

4.First Man

5.The Favourite

Dağıtıma Girmeyen En İyi Filmler

1.Black Mother

2.Donbass

3.The Grand Bizarre

4.American Dharma

5.La Flor