Elisabeth Moss harika bir yıl geçiriyor. Başrollerinden birisini üstlendiği The Square, Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ödülüyle ayrıldı. Dizisi The Handmaid’s Tale, Emmy’leri silip süpürdü, kendisine de drama dalında en iyi aktris ödülünü getirdi. Aktris başarısını yeni projesiyle devam ettirmeye çalışacak. Moss, Call Jane adı verilen filmin başrolünü üstlenecek. Dallas Buyers Club‘ın yapımcılarından Robbie Brenner filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmi My Week with Marilyn‘in yönetmeni Simon Curtis yönetecek. Bu bağımsız film 1960’larda geçecek, evli ve hamile bir kadına, Jane’e (Moss) odaklanacak. Jane hamile kaldıktan sonra kadınların yeraltı gruplarını ve onların güvenli bir şekilde kürtaj işlemlerini yürütmelerini keşfedecek. Film kadın haklarını anlatacak. Çekimlere 2018’in ilk çeyreğinde başlanacak.

Moss, The Handmaid’s Tale‘in 2. sezonunda da, Fever adlı mini dizide de rol alacak. Aktrisi seneye The Seagull ve Old Man and the Gun filmlerinde de izleyebileceğiz.