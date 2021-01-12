Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale’de kamera arkasına geçtiğinde başarılı olup olmayacağı merak ediliyordu. Yetenekli oyuncu, bu alanda da kabiliyetli olduğunu gösterdi ve iki bölümün sorumluluğu daha kendisine verildi. Moss, duygularını paylaştı:

“Yönetmen olmak, gençken kendimi hazırladığım bir şey değildi ve The Handmaid’s Tale’in bana bir hediyesi oldu. Kendimi çok iyi hissettim. Üçüncü sezonda biraz deneme yapıyor gibiydik. Başrol oyuncusunun aynı anda yönetmen olması zor. Ama dördüncü sezonda bunu çözdük. Bunun için herkese teşekkür ediyorum”

“Kafamda yönetmenlik ile ilgili öngörüler vardı ama bu kadar ilginç, bu kadar tatmin edici ve bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordum”

“Yönetmenlik çok çalışmayı gerektiriyor. Sorumluluğunuzda çok iş var, ilgilenmeniz gereken çok detay var, aslında aklınızı yerinden uçuracak bir iş. Ama aynı zamanda inanılmaz bir deneyim”